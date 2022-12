Tumbar revocatorio no significa que no haya independencia de poderes: El Aissami

El actual gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, y uno de los más férreos defensores del chavismo, dijo que el hecho que los tribunales hayan tumbado “un proceso viciado” no significa que no haya independencia de poderes.



“En Venezuela se respeta la autonomía de poderes. Quienes dictaron la nulidad fueron jueces del poder judicial en cada estado”, manifestó en entrevista con BLU Radio.



El gobernador aseguró que con la decisión no se está anulando el proceso, sino pidiendo a la oposición que rectifique las “firmas fraudulentas”.



“No se está negando en ningún momento el derecho constitucional. Lo que se está ordenando a la oposición es que se inicie el proceso”, dijo.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este jueves que acatará la decisión de cinco tribunales regionales que anularon la primera etapa de requisitos para activar el revocatorio presidencial debido a un supuesto fraude.