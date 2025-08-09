Un año del crimen que sacudió a India: abusaron y le quitaron la vida a médica

Este sábado, India recordó el brutal asesinato y violación de una médica de 31 años en un hospital de Calcuta, ocurrido hace un año. Este crimen generó una gran indignación y movilizaciones masivas en todo el país, exigiendo justicia y mayores medidas de seguridad para las mujeres. El aniversario se conmemoró con vigilias y nuevas marchas.

La víctima fue encontrada en una sala del hospital donde trabajaba el 9 de agosto de 2024, después de haber terminado un turno extenuante de 36 horas y haber ido a descansar. La autopsia confirmó que había sido violada y asesinada, lo que provocó una reacción inmediata que trascendió el ámbito sanitario.

El principal acusado, Sanjay Roy, voluntario de policía encargado de la seguridad del hospital, fue detenido pocos días después. En enero de este año, un tribunal de Calcuta le sentenció a cadena perpetua por violación y asesinato. Sin embargo, la familia de la víctima apeló la sentencia, argumentando que existían más implicados y que la pena debería ser la de muerte.

En busca de justicia, los padres viajaron esta semana a Nueva Delhi para reunirse con el ministro del Interior y el director de la agencia investigadora CBI, cuestionando la imparcialidad de la investigación.

En los últimos días, médicos, estudiantes y activistas conmemoraron el aniversario con vigilias y marchas en Calcuta y otras ciudades. En la capital bengalí, cientos de personas se reunieron frente al hospital donde ocurrió el crimen y realizaron una marcha con velas hasta el lugar donde se halló el cuerpo. Asimismo, en Nueva Delhi y Bangalore se llevaron a cabo actos simbólicos de protesta.

Las manifestaciones de 2024 fueron uno de los mayores movimientos ciudadanos contra la violencia sexual en India desde el caso de la violación en grupo de 2012 en Nueva Delhi, donde una estudiante de fisioterapia de 23 años fue atacada en un autobús y falleció días después. Este suceso conmocionó al país y dio lugar a reformas legales importantes.

En Calcuta, las primeras protestas se organizaron frente al hospital, lideradas por médicos residentes y estudiantes de medicina, y se extendieron a otros estados con huelgas parciales, cierres simbólicos de servicios médicos y marchas universitarias.

El 15 de agosto, miles participaron en la marcha nocturna “Reclaim the Night” (“Reclama la noche”), caminando por calles oscuras para reivindicar el derecho de las mujeres a transitar con seguridad. Las imágenes de manifestantes con velas y pancartas se convirtieron en un símbolo del movimiento.

El caso también desató un enfrentamiento político entre el Gobierno regional del Congreso Trinamool (TMC) y el partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, mientras el Tribunal Supremo ordenaba la creación de un grupo de trabajo nacional para fortalecer la seguridad en hospitales.

La violencia sexual sigue siendo un grave problema en India, donde en 2022 se reportaron más de 31.500 casos de violación, equivalentes a unas 86 denuncias diarias, según datos oficiales.

