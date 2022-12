Un colombiano, entre muertos por tiroteo en México

Dos canadienses, un italiano y un colombiano perdieron la vida durante el tiroteo que se registró la madrugada de este lunes durante un festival de música electrónica en la turística Playa del Carmen, en el este de México.



Además de estos cuatro extranjeros, falleció una mujer tras sufrir "un dislocamiento con la estampida que se produjo tras la balacera", informó en conferencia de prensa el fiscal del estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, quien añadió que hay cuatro detenidos por este caso.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado a William Monroy, el hombre señalado de haber asesinado al funcionario de Transmilenio que no lo quiso dejar colar en el sistema.



-La Cámara Colombiana de la Infraestructura expulsó a Odebrecht de la lista de agremiados, por el escándalo de sobornos.



-Un vehículo pirata se incendió en plena vía pública En Cali. Los pasajeros quedaron atrapados por las llamas y hasta ahora se habla de tres lesionados.



-A un ajuste de cuentas entre bandas criminales atribuyeron las autoridades de Medellín los 9 homicidios del fin de semana, 4 en la ciudad y los demás en municipios vecinos del área metropolitana.



-Autoridades en Santander anunciaron controles en zona rural de Sabana de Torres para evitar la extracción de oro de manera ilegal luego del accidente en una mina que dejó a dos personas muertas y una herida.



-10 reos de la prisión de Guantánamo han sido excarcelados y enviados a Omán, en el mundo árabe. Esto a cinco días de la salida del presidente Barack Obama, quien intentó cerrar sin éxito esa prisión militar.



-Con la presencia de cinco colombianos, comenzará este lunes en Australia en Tour Down Under de ciclismo.



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reconoció la existencia de una mafia dedicada a tramitar fraudulentamente permisos a vehículos particulares para evadir la restricción del pico y placa.



-Más de 70 personas tuvieron que ser evacuadas de un edificio ubicado en la calle 35 con carrera 13, por una emergencia.

Publicidad