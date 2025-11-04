En vivo
Una mamá entró a colegio y golpeó a una estudiante: "¿Qué problema tienes con mi hija?"

Una mamá entró a colegio y golpeó a una estudiante: “¿Qué problema tienes con mi hija?”

Según los primeros reportes, la madre de una de las alumnas engañó al personal docente al asegurar que necesitaba hablar con un profesor.

