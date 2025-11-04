Una mamá entró a colegio y golpeó a una estudiante: “¿Qué problema tienes con mi hija?”

Momentos de pánico se vivieron en la Escuela Secundaria N.º 16 de la ciudad de Junín, Argentina, cuando una mujer ingresó al plantel en pleno horario de clases y agredió violentamente a una estudiante de 14 años. El ataque, ocurrido dentro de un aula, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.



Agresión quedó en video

Según los primeros reportes, la madre de una de las alumnas engañó al personal docente al asegurar que necesitaba hablar con un profesor. Sin embargo, al entrar al salón, se dirigió directamente hacia la víctima y le gritó: “¿Qué problema tienes con mi hija?”. Acto seguido, comenzó a golpearla con una cadena que le entregó su propia hija, quien presenció la agresión.

El ataque dejó a la adolescente con politraumatismos y cortes profundos en la cabeza, brazos y piernas, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. Personal de la escuela también resultó con lesiones leves al intentar intervenir para detener a la agresora.

Durante la golpiza, la mujer profirió amenazas contra la menor, advirtiéndole que si el video del ataque se hacía viral “volvería a buscarla” y que “la mataría”.

📌 En un violento hecho ocurrido en una escuela de Junín, la madre de una alumna ingresó al establecimiento y atacó a una compañera de su hija a cadenazos, mientras le decía “¿qué problema tenés con mi hija?” y “te voy a matar”.



👉 Todo terminó con la adolescente de 14 años… pic.twitter.com/Syi5hBp3FH — Agencia DIB (@AgenciaDib) November 4, 2025

La fiscalía local confirmó que la agresora fue detenida y se dictaron medidas de protección para la víctima. Además, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución para esclarecer cómo logró ingresar la mujer sin ser detenida antes de cometer la brutal agresión.

