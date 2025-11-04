A hombre lo echaron de una fiesta, volvió con una escopeta y desató una tragedia

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia durante la madrugada del domingo 2 de noviembre en Las Mercedes, cerca de la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina. Un joven identificado como Hernán Morales, de 29 años, fue expulsado del lugar por causar disturbios y, minutos después, regresó armado con una escopeta, desatando una violenta secuencia que terminó con la muerte de Raúl Alfredo Scherer, de 63 años.

De acuerdo con las autoridades, Morales había sido echado por los dueños de la vivienda luego de protagonizar varios incidentes. Sin embargo, lejos de calmarse, volvió con un arma y comenzó a amenazar a los asistentes, apuntándoles mientras gritaba e insultaba.

En ese momento, Raúl Scherer intentó intervenir para desarmarlo, lo que provocó un forcejeo entre ambos. En medio de la pelea, el agresor efectuó un disparo que impactó en la zona inguinal derecha de la víctima. Otros invitados reaccionaron de inmediato: uno de ellos golpeó a Morales con un palo en la cabeza, logrando reducirlo y quitarle el arma.

La escena, registrada por cámaras de seguridad, muestra los momentos de pánico y los gritos de auxilio mientras la víctima permanecía en el suelo gravemente herida. Su hijo lo trasladó en una camioneta al Hospital ´San Isidro Labrador´ de Larroque, pero pese a los esfuerzos médicos, murió poco después de llegar.



El informe forense determinó que la causa del deceso fue un shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica, producto de la herida de arma de fuego.

En tanto, la Policía logró interceptar al padre del agresor, quien trasladaba a Morales, herido en la cabeza, hacia un centro médico. El atacante fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanece internado bajo custodia policial.

Por orden de la Fiscalía, se dispuso la intervención de la División de Policía Científica, que secuestró la escopeta utilizada, una carabina calibre 22, vainas servidas y un teléfono celular. Además, las autoridades tomaron declaración a todos los testigos para esclarecer con precisión cómo se desencadenó el ataque.