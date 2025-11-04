En vivo
A hombre lo echaron de una fiesta, volvió con una escopeta y desató una tragedia

La escena, registrada por cámaras de seguridad, muestra los momentos de pánico y los gritos de auxilio mientras la víctima permanecía en el suelo gravemente herida.

