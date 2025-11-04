Acto de intolerancia terminó en tragedia en Bogotá: “Amor no me dejes”

Un nuevo caso de violencia en las vías de Bogotá terminó en tragedia durante la madrugada de este lunes en el barrio Engativá Pueblo, en el noroccidente de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, una discusión entre dos conductores se salió de control y terminó en el homicidio de uno de ellos.

Según versiones preliminares entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, todo comenzó cuando dos conductores se cruzaron en la vía y, presuntamente, se cerraron mutuamente con sus vehículos. Aunque no llegaron a colisionar, la situación desencadenó una fuerte discusión.

Ambos hombres descendieron de los automóviles y empezaron a agredirse físicamente, intercambiando golpes y patadas. Testigos relataron que uno de ellos portaba un arma traumática o de fogueo, la cual habría accionado durante la riña. Ante esto, el otro conductor, quien sí tenía un arma de fuego real, respondió disparándole.

En medio del caos, la pareja de la víctima, así como otras personas que se encontraban en el lugar, intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro médico cercano. Durante estos momentos de desesperación, se escuchó a una mujer gritar entre lágrimas: “Amor, no me dejes”, lo que quedó registrado en videos captados por algunos testigos.



#ATENCIÓN. Video que rota por grupos de apoyo en WhatsApp evidencia un caso de intolerancia ocurrido en la loc/Engativá (Bogotá), donde un hombre recibió un impacto de bala en el pecho. Hasta el momento se conoce poca información y el estado de salud de la persona que fue atacada pic.twitter.com/gXZh5XeuIf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 3, 2025

Minutos más tarde, pese a los esfuerzos médicos, la víctima identificada como Leonebar Abril Puentes falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el arma de fuego.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar. La Policía Nacional confirmó que adelanta un operativo para dar con su paradero. Para ello, están analizando videos de cámaras de seguridad del sector y las grabaciones hechas por vecinos y transeúntes que presenciaron la violenta escena.

Publicidad

El coronel Luis Carlos Torres, oficial de inspección de la Policía, explicó que el caso ya está en investigación: “En unos hechos trágicos en la localidad de Engativá, desafortunadamente se presenta el homicidio de una persona, la cual se encuentra en investigación. Al parecer se trata de una riña en la cual las personas se agreden con arma de fuego”, señaló el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar confrontaciones en la vía y recordar que situaciones de intolerancia pueden terminar en hechos fatales, como el ocurrido en Engativá. Además, invitaron a quienes tengan información que permita identificar al responsable a comunicarse con la línea 123 o con la estación de Policía más cercana.