Venezuela llama descarado a Santos por criticar sistema electoral

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que no le sorprende la posición asumida por el presidente Juan Manuel Santos, quien más temprano pidió elecciones generales en Venezuela con un CNE independiente y veedores internacionales.



El jefe de la diplomacia venezolana, en una reunión con embajadores acreditados en el país, sostuvo que el sistema electoral colombiano es manual. “A veces, con transmisión de la información por voz, con un registro electoral donde no se inscriben los pobres y los humildes, porque la mayoría de ellos no tienen identificación para inscribirse”, dijo.



Agregó que hay zonas en Colombia controladas por grupos irregularidades donde se vota con una ametralladora en la espalda para saber por quién votas, “y tienen el descaro y el tupé de cuestionar el sistema electoral venezolano”.



Arreaza, además, desestimó la crítica argumentando que en Colombia han asesinado a candidatos presidenciales, “pero cuando hay elecciones regionales los matan y el mundo no se entera, quién los critica, pero si pueden ellos venir a criticar el sistema electoral venezolano”.



