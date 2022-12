Venezuela se prepara para la Navidad más austera de su historia

Esta Navidad será para la mayoría de los venezolanos, y como nunca antes, sinónimo de austeridadcon un índice de precios que cerrará 2018 en 4.500.000 %, y salarios pulverizados, lo que llevará a evitar el "lujo" de las fiestas y los regalos.Ya es noviembre y los adornos de Navidad brillan, pero por su ausenciaLos días festivos llegarán cuatro meses después de que el presidente, Nicolás Maduro,Para economistas, comerciantes y dirigentes opositores, este paquete ha acelerado la caída de la economía venezolana hacia un barranco."Es la primera Navidad después de la destrucción del salario",Una familia que no recibe remesas de algún pariente que se encuentre fuera del país tiene "capacidad de ahorro cero" y solo pudiera tomar la precaución de "adelantar su consumo lo más que pueda", y comprar bienes "durables" que le permitanSerán, según Grisanti, "unas navidades muy duras", "muy tristes", "sin estrenos" y "sin hallacas" que es el plato que nunca falta en las cenas del 24 y el 31 de diciembre

, un bollo relleno de varios tipos de carne, aceitunas, alcaparras y pasas, ingredientes que no se consiguen o se encuentran a precios inalcanzables.

El problema es la inflación, que lejos de detenerse, sube de forma acelerada pues lo que valía 1 bolívar a principios de año, costará 45.000 el 31 de diciembre.Muchas empresas no tendrán posibilidad de abrir sus puertas en enero,"Eso por supuesto se traduce en una destrucción de salario,dice.La Comisión de Finanzas del Parlamento, de mayoría opositora, ha calculado que el resultado del "paquete" de medidas de Maduro es una multiplicación de precios "por 10" cada mes,"Para el año que viene la inflación va a ser de millones sin duda alguna porque esta velocidad es insostenible desde todo punto de vista,El que gana salario mínimo, que hoy es de 1.800 bolívares (27 dólares al cambio oficial),, dice el diputado economista que descarta asimismo que los bonos en bolívares que eventualmente deposita el Gobierno a un grupo de venezolanos, tampoco ayuda a paliar la crisis."Los aumentos salariales en este momento no resuelven la situación social y económica que tiene el pueblo venezolano y en este momento la familia venezolana está desesperada, está exhausta, está que no sabe qué hacer", dice Alvarado que cree que el país va poral que atribuyen el desastre económico del país."No hay manera de explicar el desastre económico venezolano sino es por una gran incompetencia o una gran capacidad de mal de aquellos que gobiernan (...).se queja el diputado.Maduro, por su parte, promete pagar a tiempo los aguinaldos y le pide al "pueblo" que ahorren en oro y en petro,