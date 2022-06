Viajar a Argentina: lo que debe saber para disfrutar de este destino

Argentina es uno de los destinos más visitados en el mundo, por su cultura, sus paisajes, su gastronomía y diversos factores que hacen que los viajeros del mundo pisen estas tierras sudamericanas.

Con 2,78 millones de km2 de territorio, Argentina tiene más por conocer que su capital, Buenos Aires, y Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotour), habló en Travesía BLU sobre este país como destino.

“Los colombianos deben conocer más allá de la ciudad de Buenos Aires y se van a encontrar a gente amable, van a encontrar simpatía, armonía, van a encontrar otra tonada, lugares donde la gente se reúne a compartir en familia, donde a la noche un día martes puedes tomarte un buen trago. Argentina es un tesoro muy grande por descubrir”, agregó Sosa.

Además, con respecto a la gastronomía de este país, Ricardo comentó que allí “se come mayoritariamente carne porque es la mejor del mundo, pero no se come solo carne, simplemente ese es su mayor atractivo”.

Ya concretamente sobre sus destinos, Ricardo hizo algunas recomendaciones para conocer a fondo las maravillas de Argentina.

“Puedes ir al norte argentino para conocer uno de los patrimonios de la humanidad más bonitos que es la quebrada de Humahuaca, disfrutar de los vinos de altura en la provincia de Salta o irte al fin del mundo en la Patagonia para conocer Ushuaia, el glaciar Perito Moreno o irte a Mendoza y emprender camino al norte o al sur para disfrutar los paisajes de la Cordillera de los Andes”, comentó.