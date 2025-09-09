Video capta el momento exacto en que tren arrolla bus de dos pisos y deja 10 muertos

La mañana de este lunes un grave accidente cobró la vida de al menos diez personas y dejó más de 40 heridas, luego de que un tren embistiera un bús de pasajeros de dos pisos.

Las imágenes del siniestro, difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en que la locomotora impacta contra el vehículo y lo arrastra varios metros sobre las vías.

El hecho ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, en el Estado de México, cuando la unidad de la empresa Herradura de Plata, que llevaba 51 pasajeros a bordo, intentó atravesar un cruce ferroviario en medio del tráfico.

Tren arrolla bus de dos pisos y deja 10 muertos. Foto: EFE

Según los primeros reportes, el conductor habría tratado de adelantar a otros vehículos y terminó quedando expuesto en las vías justo cuando el tren se aproximaba a gran velocidad.

El impacto fue devastador: la parte superior del bus quedó prácticamente destruida y varios pasajeros quedaron atrapados entre los hierros retorcidos.

Este es el video del accidente

Testigos del hecho corrieron a ayudar a los heridos, mientras otros lograron salir por sus propios medios. “Tenemos un total de 41 lesionados, de los cuales cuatro están en estado crítico, 16 con lesiones de mediana gravedad y 21 con heridas leves. Además, se reporta un número de 10 decesos”, informó Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México.

Publicidad

La Fiscalía local confirmó que el conductor del autobús fue detenido y se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad en la tragedia.

Por su parte, la compañía ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) señaló que el siniestro pudo haberse evitado si se hubieran respetado las señales de tránsito en el cruce. En un comunicado, la empresa pidió a la ciudadanía extremar precauciones y advirtió sobre el riesgo de intentar “ganarle el paso a un tren”.

CPKC de México hace un llamado a la población, conductores y choferes a respetar los señalamientos y a cumplir la orden de alto total en los cruces de ferrocarril, para evitar accidentes como el de esta mañana en Atlacomulco, Estado de México.



Aquí el comunicado de prensa:… pic.twitter.com/4t9E4QdC4H — @CPKCdeMéxico (@CPKCdeMexico) September 8, 2025

Mientras las autoridades trabajan para liberar las vías y restablecer la circulación en la zona, familiares de las víctimas se congregan en hospitales de la región a la espera de noticias sobre los heridos.

Publicidad

La magnitud del accidente reabre el debate sobre la seguridad en los cruces ferroviarios y la necesidad de reforzar campañas de prevención para evitar que hechos de este tipo se repitan.