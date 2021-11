Video: el momento que ocurre impresionante accidente en México; dos colombianos murieron

Un completo drama viven los familiares de dos colombianos que fallecieron en un accidente de tránsito en México este sábado, cuando se dirigían a Puebla. Un camión embistió a los carros que estaban transitando despacio por un peaje.

El grave siniestro quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y en este se ve cómo el camión, de color blanco, aparece de la nada y a máxima velocidad se lleva todos los carros por delante.

En el hecho murieron 19 personas, entre ellas, Didier Ortega. Su padre, quien vive en Buga, pidió ayuda para poder repatriar el cuerpo, pues desde la Gobernación del Valle del Cauca no les han dado respuesta, según comentó en diálogo con Noticias Caracol.

“No me han informado nada, no me han llamado (…) La gobernadora quedó en hacer la gestión, pero no han hecho nada”, contó Gerardo.

