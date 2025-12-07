En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: invitado disparó por accidente al novio y desató una masacre en plena boda

Video: invitado disparó por accidente al novio y desató una masacre en plena boda

El incidente ocurrió cuando uno de los asistentes, quien habría llegado al lugar a bordo de una motocicleta, comenzó a realizar disparos al aire como gesto de celebración.

invitado disparó por accidente al novio y desató una masacre en plena boda
invitado disparó por accidente al novio y desató una masacre en plena boda
Foto: Unplash - captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad