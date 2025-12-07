Video: invitado disparó por accidente al novio y desató una masacre en plena boda

Una escena de terror se presentó en Amdirib, localidad ubicada en la región de Batha, en Chad, cuando un invitado a una boda provocó accidentalmente la muerte del novio al accionar un arma de fuego, hecho que desencadenó un enfrentamiento armado entre las dos familias y dejó un saldo devastador.

Según reportes locales, el incidente ocurrió cuando uno de los asistentes, quien habría llegado al lugar a bordo de una motocicleta, comenzó a realizar disparos al aire como gesto de celebración, una práctica común en algunas zonas rurales del país. Sin embargo, el retroceso del arma automática que portaba hizo que una de las balas se desviara y terminara impactando directamente en el pecho del novio.

La víctima, integrante de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, cayó herida de gravedad frente a los asistentes. Testigos señalan que el responsable del disparo podría ser su propio hermano, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. El hombre, al percatarse del caos y los gritos de alarma, detuvo los disparos, pero ya era demasiado tarde.

Versiones contradictorias señalan que el novio murió en el lugar, mientras otras aseguran que alcanzó a ser trasladado a un hospital, donde finalmente falleció.



La tragedia no terminó allí. La confusión del momento derivó en acusaciones cruzadas entre los familiares del novio y de la novia, quienes interpretaron lo ocurrido como un posible ataque intencional. Miembros armados de ambas partes comenzaron a enfrentarse, desencadenando un tiroteo que, de acuerdo con medios chadianos, dejó al menos 57 personas muertas.

Groom accidentally killed by his brother during wedding in Chad pic.twitter.com/f62Ag8fPNU — Vegas ⚔️ (@vegasyx) December 6, 2025

Las autoridades locales indicaron que, en varias regiones rurales de Chad, las celebraciones suelen acompañarse de detonaciones al aire, una práctica que en esta ocasión terminó cobrando un número alarmante de vidas.