Policía retirado mató a ladrón que intentó robarlo mientras iba en moto: todo quedó en video

Un violento intento de atraco terminó con un asaltante muerto luego de que un policía militar retirado reaccionara durante un ataque mientras se desplazaba en su motocicleta.

El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ha generado un amplio debate sobre la escalada de robos contra motociclistas y la manera en que las víctimas responden ante situaciones de alto riesgo.

La escena ocurrió en la zona oeste de São Paulo, Brasil, en la tarde del martes, cuando tres hombres armados rodearon al veterano en plena vía pública. En el video se observa cómo el expolicía reduce la velocidad y levanta las manos, aparentando entregarse para evitar que los delincuentes actuaran de forma más agresiva.

Los atacantes, confiados, comenzaron a acercarse a la motocicleta, pero un instante de descuido les costó caro. El policía aprovechó la mínima ventana de oportunidad: retrocedió algunos pasos, desenfundó su arma y abrió fuego contra la amenaza. Uno de los asaltantes, un joven de cerca de 20 años, cayó herido de gravedad.



El sospechoso alcanzado fue trasladado a un centro asistencial, pero murió poco después debido a la severidad de las lesiones. Los otros dos implicados huyeron del lugar y, según las autoridades, siguen siendo buscados.

Expertos en seguridad consultados por medios locales coincidieron en que la actuación del veterano evidencia la importancia del entrenamiento táctico en situaciones de extrema tensión. Destacan que la serenidad, la lectura del entorno y la experiencia acumulada en servicio fueron claves para evitar que el robo terminara en un escenario aún más crítico.

Entre los residentes del sector también hubo respaldo a la reacción del expolicía, pues aseguran que los ataques a motociclistas en la capital paulista han aumentado y se han vuelto más violentos en los últimos meses. Las autoridades informaron que el caso será investigado para precisar cada detalle y determinar que el uso del arma se ajustó a los protocolos legales.

Mientras tanto, el video del momento circula ampliamente en redes sociales, reavivando la discusión sobre la inseguridad urbana y las medidas que deben tomarse para frenar el accionar de bandas dedicadas al robo en las principales vías de la ciudad.