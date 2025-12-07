En vivo
Mundo  / Policía retirado mató a ladrón que intentó robarlo mientras iba en moto: todo quedó en video

Policía retirado mató a ladrón que intentó robarlo mientras iba en moto: todo quedó en video

Un policía retirado frustró un violento intento de robo mientras iba en moto y abatió a uno de los delincuentes. El hecho quedó grabado.

