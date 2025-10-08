Video: ladrón arrastró a monja cuando intentaba robarle su bolso

Una escena de película fue grabada para la cámara de seguridad del barrio Las Palmas en la ciudad de Córdoba, Argentina, en la tarde de este lunes, 6 de octubre, en donde una monja resultó herida luego de un violento atraco en plena calle por parte de un motociclista.

De acuerdo con el video, que se hizo viral en redes sociales, la monja se encontraba caminando en ese momento cuando rápidamente pasó una motocicleta que con fuerza agarró su bolso, en su intento para evitar el atraco, la monja lo sostuvo con mano dura y terminó siendo arrastrada hasta quedar inconsciente.

Por un momento, el motociclista llegó a perder el control del vehículo por la fuerza puesta por parte de ella, que tuvo que bajarse y sacarle el bolso cuando estaba en el piso ya inconsciente; sin embargo, algunos vecinos alcanzaron a notar lo sucedido y llegaron a auxiliar a la señora, pero no pudieron detener al ladrón ya que emprendió la huida rápidamente tras lo sucedido.

Ladrón arrastró a monja que intentó evitar que le robaran // Foto: X @clarincom

“Luego del ataque, vecinos salieron de sus casas al escuchar los gritos y el ruido del impacto. En las imágenes se ve cómo la monja intenta mover un brazo antes de recibir ayuda. Minutos más tarde, un servicio de emergencias llegó al lugar y trasladó a la mujer a un centro de salud”, revelaron del medio local TN.



Asimismo, informaron que la Policía comenzó a buscar al ladrón para ubicarlo gracias al registro de la cámara de seguridad, el cual permitió que se trabaje como robo agravado con violencia y que quedó en manos de la Fiscalía de turno, además, la familia de esta mujer espera se haga justicia debido a su edad y la forma en que fue tratada.

“Tranqui, una clase de masculinidades lo convertirá en una buena persona”; “¿Qué pretendía robarle a una monja?”; “El cordobés es un ser tan pero tan bruto que a veces no pensas que se puede superar”, fueron algunos comentarios con molestia de algunas personas en la zona.