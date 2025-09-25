Petrolera Geopark entrará al negocio del fracking en Argentina

La petrolera Geopark está anunciando que entrará al negocio del fracking en Argentina, en la famosa región de Vaca Muerta, tras haber alcanzado un acuerdo de compra por 115 millones de dólares.

El acuerdo, que depende de las aprobaciones de las autoridades de la provincia de Neuquen en Argentina, implica que Geopark le comprará a Pluspetrol la totalidad de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

“Vemos esta oportunidad como única para aplicar y seguir fortaleciendo nuestras capacidades distintivas con el fin de crear valor durante las próximas décadas. Mirando hacia adelante, estamos seguros de que la ejecución de nuestro plan estratégico, aprovechando la sólida base que hemos construido en Colombia y la especial profundidad que la adquisición de hoy aporta al portafolio, posiciona a GeoPark como una empresa más fuerte y más resiliente”, dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

La inversión en Vaca Muerta es prácticamente del tamaño de las inversiones anunciadas para este año por la compañía en un rango de 90 a 120 millones de dólares.



Geopark está buscando nuevos negocios fuera del país en medio de la decisión del Gobierno colombiano de no abrir nuevas rondas de adjudicación de bloques petroleros para acelerar la transición energética.

“Como operador acreditado en no convencionales, GeoPark está en posición de contribuir activamente al ecosistema operativo de la cuenca, al tiempo que busca nuevas oportunidades e iniciativas de eficiencia”, dijo Geopark en un comunicado de prensa.

En Colombia el desarrollo el fracking está frenado por cuenta de la decisión del Gobierno nacional, que sostiene la visión de que la técnica es perjudicial para el medio ambiente.

Sin embargo, distintos precandidatos a la presidencia han puesto sobre la mesa la posibilidad de permitir el fracking en medio de la crítica situación de las reservas de hidrocarburos en el país, especialmente las de gas. Una postura que empresarios como Felipe Bayón también apoyan.

El agotamiento de reservas de gas ha llevado a que el país tenga que importar gas para abastecer el consumo de hogares y empresas desde finales del año pasado.