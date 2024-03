Video: mujer esperaba para entrar a una tienda, pero su abrigó se enredó con la reja y quedó colgada

Una mujer de 72 años vivió momentos de tensión en la entrada de una tienda en Gales, Reino Unido, cuando su abrigo se enredó en la reja del establecimiento, dejándola suspendida en el aire hasta que un atento empleado acudió en su ayuda. El hecho quedó en video.

Anne Hughes, residente de Gales y exlimpiadora jubilada, fue la protagonista de la historia que sucedió el pasado lunes 4 de marzo. La rutina de la mujer de 72 años tomó un giro inesperado cuando, al encontrarse en la puerta de la tienda Best One en Tonteg, su abrigo se enganchó con la reja.

Las cámaras de seguridad de la zona capturaron el insólito momento en que Anne, aferrándose a su carrito de compras, se vio elevada en el aire mientras la reja se deslizaba hacia arriba. Afortunadamente, la situación no resultó en lesiones, pero generó risas y sorpresa entre los usuarios de redes sociales.

El video, compartido en diversas plataformas, ha acumulado más de 2 millones de reproducciones, 182.000 'me gusta' y más de 2.800 comentarios, donde los usuarios no dejan pasar ningún detalle de la divertida situación. La protagonista de esta insólita historia, en declaraciones a la BBC, comentó: "Me di cuenta de que me quedé atrapada, pero nadie podía oírme gritar".

Anne, que se negó a soltar su carrito de compras durante el incidente, fue rescatada por un empleado de la tienda, quien, al escuchar sus gritos de ayuda, corrió a socorrerla. La persiana fue descendida levemente para facilitar el rescate, y finalmente, la mujer pudo ser liberada cuando su compañero desenganchó su abrigo.

Vea el video:

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, con comentarios que van desde la preocupación hasta el humor. Usuarios describieron la situación como una escena de "Misión Imposible" y elogiaron la resistencia del abrigo de Anne.

“Ella era un hada”, “Estoy gritando 😩😂 Espero que esté bien”, “Parece una escena de Misión Imposible”, “Ella no soltó su bolso”, “De qué marca será el abrigo. Muy resistente”, “Estaba teniendo un mal día hasta que vi esto. Muy chistoso”, “Cosas de no creer”, son algunas de las reacciones que ha dejado el video.