Video: mujer intentó colarse en el metro, pero sufrió un peculiar accidente

En un incidente captado en video que se ha vuelto viral en las redes sociales, una mujer protagonizó un intento fallido de evadir el pago del pasaje en el metro de Nueva York. Lo que inicialmente parecía un simple acto de intentar evitar el costo del boleto, terminó en un accidente peculiar que ha llamado la atención de millones de usuarios.

El video, con una duración de 22 segundos, muestra los persistentes intentos de la mujer por saltar los torniquetes del metro. Mientras los transeúntes continuaban con sus actividades habituales, la mujer logró pasar un pie, pero al intentar ingresar el otro, perdió el equilibrio y se cayó.

El aparente intento de ahorrar unos cuantos dólares en el pasaje del metro terminó saliendo más caro de lo esperado para la usuaria, quien resultó lesionada en el tobillo como resultado de la caída. Uno de los presentes en la escena se acercó para brindar ayuda y verificar su estado de salud.

NYC subway rider should’ve just paid 😂 pic.twitter.com/2knRcjLWyy — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 6, 2024

El video, compartido en varias plataformas de redes sociales, ha acumulado más de 20 millones de reproducciones hasta el momento. La reacción en línea no se hizo esperar, con numerosos comentarios y compartidos que destacan la ironía de la situación y sugieren que el usuario del metro debería haber pagado su boleto como todos los demás.

Publicidad

"Creo que muchas personas muestran su desprecio por este comportamiento ignorándolo", "Necesita correr en lugar de viajar en metro", "Me sorprendería que la ciudad no le pagara una indemnización por sus lesiones", "Esas ballenas que acaban heridas y en la costa", "No puedes tener sobrepeso y elegir ese tipo de delito 🤦🏾‍♂️", "Obviamente el sistema de tránsito es racista", son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.