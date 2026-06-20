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Blu Radio  / Mundo  / VIDEO: pánico en Edimburgo por ataques con arma blanca cerca de una mezquita

VIDEO: pánico en Edimburgo por ataques con arma blanca cerca de una mezquita

Agentes antiterroristas investigan al detenido de 36 años tras herir a cinco personas. El Gobierno escocés condena este brote de intolerancia religiosa en la capital.

Ataque terrorista en Edimburgo
Ataque en Edimburgo: Cinco heridos y un detenido en una investigación por terrorismo
Captura de pantalla Instagram @RogueUnfiltered
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Las fuerzas del orden han indicado que un hombre blanco escocés de 36 años fue arrestado mientras que los heridos son dos varones de 22 años y otros tres de 24, 27 y 39 años.

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Los cinco sufrieron diversas heridas y tres necesitaron atención hospitalaria, pero ninguna de las lesiones reviste gravedad, según los agentes, que no han precisado el tipo de heridas sufridas.

La Policía fue alerta sobre un incidente en la zona de Sighthill, donde dos hombres resultaron heridos y posteriormente recibió otra alerta de otros incidentes en comercios del oeste y norte de la ciudad, donde otros tres hombres fueron atacados.

La organización Muslim Engagement and Development (Mend) señaló que varios de los heridos son musulmanes y, según la BBC, los ataques comenzaron cerca de una mezquita.

Un vídeo colgado en redes sociales parecen mostrar a un hombre con un cuchillo en la mano, con el torso al descubierto y destruyendo una gasolinera y destrozando la puerta de una pizzería antes de que fuera reducido por la policía.

En un comunicado, la subcomisaria de la Policía de Escocia, Catriona Paton, afirmó: "Quiero enviar un claro mensaje de apoyo a todas nuestras comunidades: no hay lugar para el racismo ni el odio religioso en una Escocia que se muestra mejor cuando permanecemos unidos."

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El ministro principal de Escocia, John Swinney, declaró estar "profundamente preocupado" por los incidentes y recalcó que "no hay lugar para la violencia, el racismo ni la intolerancia". EFE

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