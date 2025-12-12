Video: rescatan a 30 estudiantes segundos antes del derrumbe de su escuela por inundaciones

En Irak ocurrió un hecho que ha generado gran impacto en redes sociales, luego de que se difundiera un video que muestra el rescate de 30 estudiantes apenas instantes antes de que una parte de su escuela se viniera abajo debido a las fuertes inundaciones que golpean al país.

Las imágenes, grabadas por testigos, muestran a funcionarios locales guiando con rapidez a las jóvenes hacia una zona segura en la parte posterior del plantel. Mientras el grupo avanza entre charcos y lodo, el muro lateral del edificio, visiblemente inestable por el exceso de humedad, comienza a fracturarse.

Segundos después de que la última estudiante cruza el área de evacuación, la estructura colapsa por completo. La sincronización entre el personal de emergencia y las alumnas evitó una tragedia mayor, lo que ha sido reconocido por cientos de usuarios en plataformas digitales.

Las inundaciones han provocado un panorama crítico en distintas regiones del país. Las autoridades reportan al menos dos personas fallecidas, numerosos heridos y más de 500 viviendas afectadas. Vehículos arrastrados por la corriente, deslizamientos de tierra y miles de desplazados dan cuenta de la magnitud del desastre.



Equipos de rescate, junto con voluntarios, continúan desplegados en tareas de búsqueda, asistencia y remoción de escombros, mientras se mantiene la alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

El temporal también ha causado daños en el histórico Valle de la Paz, el cementerio más grande del mundo ubicado en la ciudad de Nayaf, un sitio sagrado con más de seis millones de tumbas y 1.400 años de historia. En su zona oriental se reportó el colapso de cerca de 15 sepulturas, algunas de las cuales quedaron expuestas por la erosión del terreno, generando indignación entre residentes y peregrinos.

Las autoridades han advertido que el deterioro en esta necrópolis, considerada un símbolo espiritual y cultural, requiere atención urgente para evitar que los daños continúen avanzando.