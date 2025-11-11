Impacto solar masivo golpeó la Tierra y generó auroras boreales hasta en Chile

Atónitos quedaron miles de personas en la noche de este martes, 11 de noviembre, cuando se produjo un fuerte impacto solar a raíz de la tormenta solar que, días antes, ya habían advertido desde la NASA y Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, el cual causó un fuerte caos geomagnético sin precedentes.

De acuerdo con expertos, el fenómeno fue algo nunca visto debido a que el campo magnético terrestre se vio alterado y generó una perturbación en gran parte del planeta en cuestión de pocos minutos afectado el campo magnético del planeta por dos horas. Lo más llamativo fue la aparición de auroras boreales en sitios inusuales a lo habitual y problemas en telecomunicaciones, por ejemplo, en Chile, un país que normalmente no presenta esto, vio varias bajo el cielo de Santiago, llamando la atención de millones.

La NOAA explicó que esto se trató de un fenómeno calificado en categoría G4 y que podría afectar incluso algunos aparatos eléctrónicos.

🚨🇺🇸 AURORAS ILUMINAN EE. UU.



Una tormenta geomagnética G4 azota el país, haciendo visible la Aurora Boreal desde Florida hasta Texas.



🌌 Cielos rojos, verdes y violetas sorprenden a millones mientras NOAA emite alerta por alta actividad solar.



Fuente: NOAA, @rawsalerts pic.twitter.com/HerNgbyQ43 — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) November 12, 2025

"Esta EMC también está asociada con una tormenta de radiación solar de nivel moderado (S2) que actualmente está en curso. El pronóstico es complejo debido a que el material eyectado de esta última EMC se dirige principalmente hacia el norte y por delante de la órbita terrestre. Además, las eyecciones de masa coronal (EMC) anteriores también están presentes y se prevé que tengan cierta influencia en su llegada a la Tierra antes de la EMC del 12 de noviembre. Existe una alta probabilidad de que la EMC más reciente tenga un componente terrestre, aunque la certeza sobre su momento es moderada", indicó la NOAA en un comunicado.



A través de redes sociales, cientos de usuarios compartieron cómo bajo sus casas pudieron ver auroras boreales y quedaron sorprendidos debido a que esto no es algo habitual en la zona donde viven. Esto en especial sucedió en Estados Unidos, en donde la mayoría de estados, es decir, desde la Florida hasta Montana hubo presencia de estas.

Pero otras imágenes en México, Puerto Rico, Guatemala, o en zonas al sur de Argentina y Chile, dejaron sin comentarios a millones.