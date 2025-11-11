En vivo
Impacto solar masivo golpeó la Tierra y generó auroras boreales hasta en Chile

Impacto solar masivo golpeó la Tierra y generó auroras boreales hasta en Chile

Científicos ya habían advertido días antes de la fuerte tormenta solar que impactaría la Tierra por una potente erupción del Sol. La NASA y la NOAA siguen de cerca el fenómeno.

