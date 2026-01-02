En vivo
Video: temblor sorprende a presidenta de México en vivo durante rueda de prensa

La alerta por temblores se escuchó mientras la mandataria ofrecía su conferencia, lo que obligó a interrumpir el acto y aplicar de inmediato el protocolo de seguridad.

Temblor en México también sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum
Foto: captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

