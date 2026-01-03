En vivo
Videos del momento exacto en que Maduro baja del avión en Estados Unidos tras ser capturado

Videos del momento exacto en que Maduro baja del avión en Estados Unidos tras ser capturado

Maduro llegó a territorio estadounidense en donde comenzará todo el proceso judicial en su contra por diversos crímenes relacionados con narcoterrorismo y corrupción.

Video del momento exacto en que Maduro baja del avión en Estados Unidos tras ser capturado
Video del momento exacto en que Maduro baja del avión en Estados Unidos tras ser capturado
Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

