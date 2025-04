Videos muestran alarmantes momentos en tiroteo de universidad de Florida, EE. UU.

Momentos de angustia se vivieron este Jueves Santo por un tiroteo en una universidad en Florida, Estados Unidos, que, por el momento, deja dos muertos y cinco heridos.

En diferentes videos que circulan en redes sociales se puede evidenciar los alarmantes momentos que vivieron tanto estudiantes como profesores mientras se escuchaban los disparos en diferentes zonas del campus de la institución universitaria.

En un video compartido por RT en Español se puede ver a estudiantes acurrucados y escondidos en una esquina de un salón de clases, mientras alguien en el exterior grita que pueden abrir la puerta porque es la Policía, pero ante el temor de que pueda ser el tirador, los jóvenes no lo hacen.



En otro video se puede ver a una policía arrodillada intentado ayudar a un joven que estaría herida y tendida en el césped.



🚨 #BREAKING UPDATE: At least 5 dead, 4 injured in shooting at Florida State University (FSU), per WFTVReports stating TWO SHOOTERS, with one in custody and the other dead.The scene is STILL listed as an “active shooter situation.” It is unknown if there are other shooters. pic.twitter.com/QDjKZyG8IC

— Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025