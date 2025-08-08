Publicidad

Vidrio se rompe mientras hombre desciende por tobogán en el crucero más grande del mundo

Vidrio se rompe mientras hombre desciende por tobogán en el crucero más grande del mundo

Un pasajero resultó herido cuando una sección de acrílico se rompió en pleno descenso por un tobogán del Icon of the Seas.

Redacción BLU Radio
agosto 08, 2025 07:57 p. m.

Un accidente ocurrido el pasado 7 de agosto a bordo del Icon of the Seas, el crucero más grande del planeta, dejó como saldo al menos un pasajero herido. El incidente tuvo lugar en el parque acuático Category 6, mientras un hombre descendía por el tobogán “Frightening Bolt”.

De acuerdo con los primeros reportes, una sección de acrílico de la estructura se fracturó en pleno recorrido, provocando que el tripulante sufriera lesiones. Imágenes difundidas en redes sociales como Instagram y X (antes Twitter) muestran el daño visible en el tobogán y la zona acordonada por el personal del barco para evitar el paso de otros pasajeros.

En un comunicado, la empresa operadora Royal Caribbean confirmó que el afectado recibió atención inmediata por parte del equipo médico a bordo, aunque no precisó la gravedad de las heridas. “Un vidrio acrílico se desprendió de un tobogán acuático mientras un pasajero adulto lo atravesaba. Está recibiendo tratamiento por sus lesiones”, señaló la compañía, que también anunció el inicio de una investigación para determinar las causas.

El portal especializado Royal Caribbean Blog detalló que el pasajero sufrió cortes en piernas y manos debido al contacto con los bordes rotos del acrílico.

El Icon of the Seas, que zarpó de Miami el 2 de agosto, cuenta con 365 metros de eslora, seis toboganes acuáticos y capacidad para más de 7.000 pasajeros, lo que lo convierte en el mayor crucero en operación en la actualidad.

