Violaciones y abusos en línea, la otra cara de la invasión de Rusia contra Ucrania

La realidad que viven las mujeres que huyen de la guerra en Ucrania es despeserada, con la explotacion y el abuso sexual como grandes amenazas. Muchos colectivos de defensa de los derechos humanos alertan sobre la presencia de proxenetas en las estaciones de tren, a donde llegan las mujeres refugiadas en países como Polonia. Tambien hay denuncias que aseguran que en PornHub, la pagina web de porno mas popular del mundo, ya hay una nueva categoria sobre violencia sexual perpetrada por soldados rusos. Maria Dmytrieva, feminista y activista ucraniana, habló del tema en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

"Desde hace un buen tiempo hay un tag que tienen algunos videos en esa plataforma, que dice 'niñas ucranianas'. Han subido esos videos desde hace muchos años, específicamente desde los territorio ocupados como Lugansk , al orriente de Ucrania, que fueron ocupados por Rusia y cuando se lanzó la invasión hace un mes muchos hombres, al parecer en la plataforma, estaban preguntando por esos videos de soldados rusos con ellas. No se sabe muy bien, específicamente, PornHub no ha confirmado ni negado esos reportes ", contó Dmytrieva.

Según la activista, no puede confirmarse que en la plataforma PornHub se haya alojado videos de abusos sexuales a uncranianas, pero aseguró que sí es claro que existen video de ese tipo circulando en internet.

"Si usted hace una búsqueda en Google, va a encontrarse con esos videos de violaciones en guerra. No soy tan fuerte para verificarlos, porque me da impresión, pero lo que se sabe es que PornHub fue objeto de una demanda legal muy grande y la policía ucraniana no ha podido verificar esas informaciones. Lo que se sabe es que esos videos ya se bajaron de la plataforma", sostuvo la activista.

Escuche a Maria Dmytrieva, feminista y activista ucraniana, acerca de la explotación sexual que sufren mujeres tras la invasión rusa de su país: