Voluntaria en Lesbos relata el drama que se vive con los refugiados

En diálogo con Blu Radio, la productora audiovisual Núria Casadó, quien actualmente es voluntaria en la isla de Lesbos, Grecia, explicó el drama que viven los refugiados tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que dicta la devolución inmediata de todas las personas que hayan ingresado irregularmente a Grecia desde el pasado mes de marzo.

“Hay algunas cantidades y cifras que han aumentado, ahora mismo hay 57 mil personas paradas sin saber qué va a pasar con ellos. Paradas en campos de refugiados, que no olvidemos son fábricas abandonadas en medio de la nada, donde no tienen acceso a absolutamente a nada, no hay agua corriente, no hay ventilación, no está limpio”, dijo Casadó.

“Es demasiado increíble lo que se vive. Nosotros estuvimos en el mes de enero cuando la llegada de botes era masiva, por las noches estábamos a menos dos grados, un grado, era un frío horroroso, llegaban botes con familias enteras, botes con capacidad para diez personas, en los que iban cuarenta, cincuenta, sesenta personas, incluso niños, bebés, abuelos, familias enteras”, agregó la productora.

La voluntaria ha pasado cuatro meses en Lesbos y dos semanas en los campos donde se presenta la situación. Actualmente se encuentra en España, desde donde realiza una labor para contarle al mundo lo que allí sucede y con esto, reunir ayudas.

“Desde aquí lo que estamos intentando primeramente es darles voz. Intentar que la gente sea consciente de lo que está pasando, de lo que Europa está permitiendo con lo del tratado de la vergüenza que firmó con Turquía, lo que está permitiendo con muchas familias que están viviendo en Grecia y no lo podemos permitir. Creo que tenemos la obligación moral de ayudarles y cuando volvemos de allí, como mínimo, de explicar al mundo lo que hemos visto y lo que está pasando, porque es real que estas personas están sufriendo de verdad”, añadió.

La situación en un principio tuvo difusión, pero con los días se ha ido quedando en el olvido de los medios de comunicación, por lo que Núria y los demás voluntarios buscan ser intermediarios para encontrar una solución.

“Nosotros organizamos eventos, donde además de concienciar, intentamos mostrar la realidad de lo que está pasando a través de videos, entrevistas, testimonios tanto de voluntarios como de refugiados que están ahora mismo varados allí. Intentamos ponerlo al alcance de la gente, porque ahora en los informativos no se habla casi de esto. Cuando llegaban en botes, algo que era muy visual, sí hablaban de eso, pero ahora están esperando que Europa decida qué hacer con ellos y esto no es noticia”, dijo.