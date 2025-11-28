En vivo
Vuelos de Venezuela al exterior caen 24% tras fin de concesiones a aerolíneas y despliegue militar

Vuelos de Venezuela al exterior caen 24% tras fin de concesiones a aerolíneas y despliegue militar

El país pasó de 105 a 79 vuelos internacionales por semana, después de que sus autoridades anunciaron la revocación de los permisos a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.

Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Foto: Ministerio del Poder Popular para Transporte de Venezuela.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

