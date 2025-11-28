En vivo
Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

Ambos mandatarios, según el diario The New York Times, buscan una reunión para tratar la actual tensión que hay entre ambos países por el narcotráfico.

Donald Trump y Nicolás Maduro.jpg
Donald Trump y Nicolás Maduro //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

