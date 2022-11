Ya son 200.000 afectados por cibertataque masivo en todo el mundo

El director de Europol, Rob Wainwright, declaró hoy que el ciberataque masivo del viernes ha causado ya 200.000 víctimas en "al menos 150 países" y advirtió de que el número de afectados seguirá creciendo a partir de mañana lunes.



En unas declaraciones a la cadena británica "ITV", Wainwright advirtió de que el virus seguirá propagándose "cuando la gente vuelva al trabajo y encienda su ordenador a partir del lunes".



El software malicioso que se propagó el viernes bloqueó los equipos informáticos en numerosos centros de salud en el Reino Unido, así como en empresas y organismos en España, Francia, Alemania y Rusia, entre otros países.



"Llevamos a cabo cerca de 200 operaciones globales al año contra el cibercrimen, pero nunca hemos visto nada como esto", dijo Wainwright.



El responsable de Europol alertó de que el sector sanitario está especialmente expuesto a ataques similares, y recomendó que todas las organizaciones den prioridad a medidas para proteger sus sistemas y actualicen las versiones del software con el que trabajan.



"Hemos advertido desde hace ya algún tiempo de que el sector de la sanidad en muchos países es particularmente vulnerable, y procesan una gran cantidad de información sensible", detalló.



El reciente ciberataque a gran escala "sirve para enviar un mensaje muy claro: Todos los sectores son vulnerables y deben tomarse absolutamente en serio la necesidad de funcionar con sistemas actualizados e instalar todos los parches disponibles", afirmó el director de Europol.



Wainwright citó a los bancos como un sector de referencia, que ha aprendido a manejar las amenazas cibernéticas.



"Muy pocos bancos en Europa, si es que ha habido alguno, han resultado afectados por este ataque, porque han aprendido a partir de la dolorosa experiencia de ser el objetivo número uno para el cibercrimen", sostuvo el funcionario británico.



El responsable del organismo policial europeo indicó que trabajan con la hipótesis de que el ataque del viernes fue perpetrado por criminales, no por terroristas, al tiempo que aseguró que los responsables han recibido una cantidad "notablemente baja" de pagos en concepto de recompensa por desbloquear ordenadores.



Las víctimas del ciberataque vieron cómo sus equipos quedaban bloqueados y se les pedía un rescate en la moneda digital Bitcoin para poder recuperar sus archivos.



La ministra de Interior británica, Amber Rudd, recomendó a los numerosos hospitales y centros de salud afectados en el Reino Unido "no pagar" la cantidad que demandaba el software malicioso.