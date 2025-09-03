Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Yate de lujo se hunde a los 15 minutos de zarpar en su viaje inaugural: quedó en video

Yate de lujo se hunde a los 15 minutos de zarpar en su viaje inaugural: quedó en video

La embarcación “Dolce Vento”, valorada en casi un millón de dólares, se hundió durante su primer recorrido.

Yate de lujo se hunde a los 15 minutos de zarpar en su viaje inaugural
Yate de lujo se hunde a los 15 minutos de zarpar en su viaje inaugural
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:15 p. m.

Un lujoso yate valorado en casi un millón de dólares terminó en el fondo del mar durante su primer recorrido, apenas 15 minutos después de haber zarpado en aguas del mar Negro, frente a la costa de Zonguldak, al norte de Turquía.

La embarcación, llamada Dolce Vento y de 25 metros de eslora, había sido presentada por sus dueños como un símbolo de modernidad y elegancia. Sin embargo, lo que se esperaba fuera un paseo de inauguración se convirtió en un accidente que recordó inevitablemente la tragedia del Titanic.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la nave comienza a inclinarse de lado hasta perder totalmente la estabilidad y hundirse, mientras los tripulantes intentaban ponerse a salvo. El propietario incluso se lanzó al agua para evitar quedar atrapado.

La Guardia Costera de Turquía acudió rápidamente al lugar y logró rescatar a todos los ocupantes, evitando que la emergencia pasara a mayores.

Todo quedó en video

El hecho no tardó en viralizarse en plataformas digitales, donde cientos de usuarios compartieron las imágenes con el hashtag #Titanic, reflexionando sobre cómo, pese a los avances tecnológicos en la construcción naval, los riesgos en el mar siguen estando presentes.

