Murió en Suiza el periodista Fredy Calvache, quien padecía cáncer terminal de estómago

El periodista Fredy Calvache, quien padecía cáncer terminal de estómago, falleció en Zúrich (Suiza), donde permanecía bajo cuidados paliativos.

Desde el hospital en Suiza, Calvache grabó un video en el que expresó:

“Las noticias no son alentadoras. Los médicos prácticamente han descartado cualquier tratamiento contra el cáncer (…) ya no hay esperanzas de una curación”. En ese mismo mensaje pidió apoyo presidencial para poder reencontrarse con su familia en Colombia.

La Cancillería, a través de la ministra Rosa Villavicencio, había señalado en entrevista con Noticias Caracol que el periodista no podía ser trasladado por recomendación médica, ya que un viaje en esas condiciones habría acelerado su fallecimiento.

“La misión consular y diplomática en Suiza, desde que se conoció la situación de este periodista asilado en ese país, se le ha acompañado. Los médicos aconsejan que no se puede trasladar porque aceleraría su muerte. Está en una situación de paliativos. Estamos en el proceso de garantizar que la familia pueda ir para estar con él en sus últimos días”, afirmó la canciller.

Cáncer de estómago, una de las enfermedades más complejas

El cáncer de estómago es, sin duda, una de las enfermedades más complicadas de enfrentar, y es que usualmente se detecta cuando ya se encuentra en etapas avanzadas, cuando ya se ha comprometido gran parte del sistema digestivo.

Entre sus primeros síntomas se encuentran la acidez, el dolor abdominal, la pérdida de apetito o la indigestión. Suelen confundirse con molestias comunes, lo que lleva a que sea más lento el diagnóstico y limita las opciones de tratamiento.

Adicionalmente, la enfermedad trae consigo una afectación física y emocional, pues los pacientes pierden peso significativamente, además de debilidad y alteraciones en la manera de alimentarse.

Y aunque, a nivel médico, el tratamiento puede incluir cirugías, estas son invasivas, sumado a la quimioterapia y radioterapia, procesos que desgastan al paciente y a su entorno cercano. Y no solo eso, pues la recuperación requiere de un acompañamiento psicológico y nutricional muy importante.