Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia
Liberación de militares
Harold Aroca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Murió en Suiza el periodista Fredy Calvache, quien padecía cáncer terminal de estómago

Murió en Suiza el periodista Fredy Calvache, quien padecía cáncer terminal de estómago

Calvache fue reportero en el Cauca durante cerca de 25 años y fue diagnosticado con cáncer terminal de estómago.

Periodista Fredy Calvache
Periodista Fredy Calvache.
Foto: Ig @frecabu8
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 10:14 a. m.

El periodista Fredy Calvache, quien padecía cáncer terminal de estómago, falleció en Zúrich (Suiza), donde permanecía bajo cuidados paliativos.

Desde el hospital en Suiza, Calvache grabó un video en el que expresó:

“Las noticias no son alentadoras. Los médicos prácticamente han descartado cualquier tratamiento contra el cáncer (…) ya no hay esperanzas de una curación”. En ese mismo mensaje pidió apoyo presidencial para poder reencontrarse con su familia en Colombia.

La Cancillería, a través de la ministra Rosa Villavicencio, había señalado en entrevista con Noticias Caracol que el periodista no podía ser trasladado por recomendación médica, ya que un viaje en esas condiciones habría acelerado su fallecimiento.

“La misión consular y diplomática en Suiza, desde que se conoció la situación de este periodista asilado en ese país, se le ha acompañado. Los médicos aconsejan que no se puede trasladar porque aceleraría su muerte. Está en una situación de paliativos. Estamos en el proceso de garantizar que la familia pueda ir para estar con él en sus últimos días”, afirmó la canciller.

Cáncer de estómago, una de las enfermedades más complejas

El cáncer de estómago es, sin duda, una de las enfermedades más complicadas de enfrentar, y es que usualmente se detecta cuando ya se encuentra en etapas avanzadas, cuando ya se ha comprometido gran parte del sistema digestivo.

Publicidad

Entre sus primeros síntomas se encuentran la acidez, el dolor abdominal, la pérdida de apetito o la indigestión. Suelen confundirse con molestias comunes, lo que lleva a que sea más lento el diagnóstico y limita las opciones de tratamiento.

Adicionalmente, la enfermedad trae consigo una afectación física y emocional, pues los pacientes pierden peso significativamente, además de debilidad y alteraciones en la manera de alimentarse.

Y aunque, a nivel médico, el tratamiento puede incluir cirugías, estas son invasivas, sumado a la quimioterapia y radioterapia, procesos que desgastan al paciente y a su entorno cercano. Y no solo eso, pues la recuperación requiere de un acompañamiento psicológico y nutricional muy importante.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias Caracol