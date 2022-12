09 de septiembre de 2020 – Mesa BLU, programa completo

Este miércoles en Mesa BLU hablamos con Alejandra Bermúdez, prima del abogado Javier Ordóñez, sobre la muerte de su familiar tras la brutal agresión de la Policía.

“Él salió vivo del conjunto, recibió 15 disparos de taser, iba inconsciente, pero él entró vivo a la patrulla y el CAI algo tuvo que pasar, no sabemos qué, lo que sabemos es el estado en el que él llegó a la clínica porque estaba muy golpeado y con las quemaduras del taser”, aseveró.

También hablamos con el doctor Carlos Eduardo Valdés, quien explicó qué es un taser, cómo funciona y qué efectos provoca este dispositivo en el cuerpo.

“Aunque se le llama arma no letal porque no causa la muerte en una persona sana, esas armas se deben usar con precaución porque quien la use debe saber que puede generar daños que no estaban previstos”, dijo.

