18 de febrero de 2020 - Mañanas BLU, con Néstor Morales, programa completo

Este martes en Mañanas BLU con Néstor Morales habló el coronel Gustavo Blanco, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, se refirió al estado de la movilidad en Bogotá en medio de los trancones producto de las protestas de transportadores de carga . Por otro lado, La secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, habló en Mañanas BLU sobre la calidad de aire en la ciudad, lo que ayudó a levantar la alerta amarilla y recalcó que las restricciones para vehículos de carga son para los que tienen una antigüedad mayor a los 20 años.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, explicó en Mañanas BLU, cuáles son las metas del Ejecutivo para este año , que apenas comienza y, cómo se ejecutarán desde los distintos frentes del Estado.

En diálogo con Mañanas BLU, el general Jorge Isaacs Hoyos Rojas, comandante de la Tercera División del Ejército, dijo que la explosión de un vehículo de transporte público en Rosas, Cauca, no se debió a un acto terrorista y adujo que el hecho de que no se produjese cráter descartaría dicha versión. En los hechos siete personas murieron y once resultaron heridas.

