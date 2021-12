33 años de espera para cruzar el Alto de la Línea de manera segura: el recorrido de José Reina

Por más de 33 años, José Reina ha hecho el recorrido de ida y vuelta el trayecto entre Bogotá y Buenaventura transportando carga. Este año se siente más seguro porque la doble calzada de 30 kilómetros del Cruce de la Cordillera Central eliminó el temor de encontrarse de frente con otro vehículo.

José Reina nació en Armenia, Quindío, y lleva 53 años haciendo sonar su tractomula en el recorrido más exigente y que llegó a ser el más arriesgado para los transportadores de carga en Colombia: el viaje del suroccidente del país desde el puerto de Buenaventura hacia Bogotá para llevar toneladas de alimentos y materiales que mantienen activo el comercio.

Desde hace tres semanas hace su viaje semanal de ida y vuelta más tranquilo, sin el temor de encontrarse de frente otra tractomula ya que era una sola vía para los dos sentidos, pero ahora el Cruce de la Cordillera Central facilita su trabajo y le da paz a su familia, que lo ve una vez al mes o cada 15 días.

“Ya no va a haber trancones por el lado que es doble vía, fluye más el tráfico y eso nos beneficia mucho. Claro, tenemos más tranquilidad, ya no vemos al otro de frente ni hay que maniobrar tanto en las curvas. La gente tiene más visibilidad, ya no nos encontramos el uno con el otro”, dijo a BLU Radio.

Don José nació en Armenia y se dedica a esto desde 1988, conoce las vías del país y el Cruce de la Cordillera Central era una deuda con él y con su gremio.

“Los trancones que antes había eran inmensos y demoraba uno hasta horas o un día completo en el trancón, hoy en día con la doble calzada ya no nos vamos a ver tan afectados a menos que haya un derrumbe muy grande o algo así. O si hay un accidente grave hoy en día solo va a quedar bloqueada una vía, no las dos”, afirmó.

Este transportador de carga trabaja para varias empresas de transporte y logística y al llegar cada semana al puerto de Buenaventura piensa que ahora recorrerá una vía segura y con tecnología para los trayectos que hace casi siempre en la madrugada, y aunque no todo es perfecto todavía, sin duda alguna se siente más seguro en esos 30 kilómetros.

También hace un llamado a sus compañeros transportadores a no confundir la doble calzada con aumento de velocidad porque esto termina generando accidentes.

