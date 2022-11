60 organizaciones proponen criterios para selección de magistrados de la JEP

A través de una carta, más de 60 organizaciones de todo el país elaboraron unas propuesta o criterios a los integrantes del Comité de Escogencia, encargado de la selección del personal que trabajará en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).



Las entidades proponen una lista básica de criterios para el procedimiento de selección, además de la realización de una sesión pública que lleve a un debate y amplia participación de la sociedad, las víctimas y sus organizaciones como garantía de transparencia, legitimidad y confianza.



Además, proponen que el mecanismo de selección y escogencia se guíe por los principios de transparencia y publicidad del proceso, participación ciudadana, centralidad de las víctimas, enfoque diferencial y territorial, enfoque étnico-racial, enfoque de género, imparcialidad, integralidad y afinidad con la solución política del conflicto y la construcción de paz.



Además, se suman otros criterios adicionales para la selección de cargos específicos, tales como el director/a de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el director/a de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.



También se hacen propuestas de criterios para la escogencia de quien será el director (a) de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo, así como los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.



Así mismo, advierten que "los agentes estatales no cumplen con el criterio de imparcialidad, dado que son potenciales comparecientes ante el SIVJRNR" y consideran fundamental que se descarten "criterios de imparcialidad mal entendida".



Por ello, piden que no se rechacen candidatos/as porque provienen del Ministerio Público, Familiares de Víctimas, de Organizaciones de Víctimas o de Derechos Humanos e insisten en que se examine la trayectoria de los postulados y se establezcan criterios específicos de conflicto de intereses, sin que ello derive en la exclusión de sectores de víctimas y de derechos humanos.



En este momento los cinco integrantes del comité de escogencia de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz tienen su primer encuentro cara a cara.