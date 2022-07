A 4.8 millones de colombianos se les venció el pase en enero y deberán renovarlo: MinTransporte

El viceministro de Transporte, Camilo Pabón, habló en Mañanas Blu sobre la decisión que tomó la sala plena de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, en la que se tumbó una ley que suspendía el vencimiento de las licencias de conducción a partir del 31 de diciembre de 2021 y hasta por dos años.

No obstante, la misma Corte amplió el plazo para renovarla hasta el 20 de junio de 2023, dando un tiempo para que los que no han hecho el trámite lo puedan hacer.

Publicidad

De acuerdo a este organismo, la decisión se tomó porque el artículo que suspendía el vencimiento se incluía en la Ley 2161 de 2021, más conocida como ley de Soat , y que, según la corte, no tenía relación con el seguro obligatorio, por lo cual lo declaró inconstitucional.

“Aunque nosotros no conocemos el texto completo del fallo de la Corte Constitucional, lo acataremos, pero de lo que hemos conocido es importante hacer una primera precisión y es que las licencias desde el año 2012 tienen una vigencia de 10 años si es particular, antes de 2012 las licencias no tenían vigencias”, precisó el funcionario.

“Es por eso que en algunos plásticos, incluso, no les sale fecha de vencimiento, pero también deben renovarlo”, indicó el viceministro de Transporte.

Cabe resaltar que el alto tribunal ordenó que esta medida solo empezará a regir a partir del 20 de junio de 2023, por lo que si su licencia ya se venció o está próxima a vencerse, tendrá hasta esa fecha para renovar este documento.

Publicidad

Según la Corte, esta decisión se tomó para evitar un colapso en el sistema de renovación de licencias de conducción y permitir a la ciudadanía contar con el tiempo suficiente para realizar este trámite.

“Esta medida solo es para las personas que se les vencía la licencia en enero de 2022, pero si se les venció en febrero, marzo y de ahí en adelante, no hay otro plazo”, puntualizó el alto funcionario.

Publicidad

“Estamos preparados para el trámite, pues hay 4.8 millones de colombianos que se les venció en enero, sumados a los que se les está venciendo cada mes. El sistema está con suficiente capacidad”, precisó.

De acuerdo con Pabón, hay más de 400 centros de reconocimiento y conducción, que es donde se hace el examen médico. Cabe resaltar que solo es esos exámenes, no se tiene que hacer el curso otra vez, luego sacar nuevamente la licencia en el organismo de tránsito.

“Para este proceso se tienen que hacer dos pagos. El primero ante los centros de reconocimientos de conducción, es decir, los exámenes médicos. Estos centros tienen una tarifa regulada que tiene un piso y un techo. Los precios pueden variar”, indicó el viceministro.

“El segundo pago es ante el organismo de tránsito para que explican la licencia y el registro en el Runt. Ambos pagos pueden estar rondando los 500.000 o 600.000 pesos”, insistió Pabón.

Publicidad

Escuche la entrevista completa del viceministro de Transporte en Mañanas Blu aquí: