A Farc se le dará algo así como un “municipio por cárcel”: fiscal Montealegre

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, pasó por BLU Radio para hablar sobre el histórico acuerdo sobre justicia, el tema más complejo del proceso de paz, que contempla la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.



Respondió sobre una de las mayores preguntas que surgieron luego del anuncio entregado entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’ sobre la “privación de la libertad en condiciones especiales” para los máximos líderes de las Farc que acepten los delitos.



“La privación implica una reclusión en un establecimiento carcelario típico, en una cárcel. Pero aquí en esta estructura de justicia transicional se habla de sanciones restrictivas a la libertad efectivas, es decir, que la ley puede crear la obligación de que los insurgentes permanezcan en ciertas partes del territorio nacional, que no puedan desplazarse por todo el territorio nacional sino es una especie de arraigo en ciertos lugares”, explicó el fiscal general.



Por tal motivo, se elegiría “el municipio como cárcel, por ejemplo”, algo que Montealegre dijo que no es exótico y existe en el ordenamiento territorial.



Dijo que a los guerrilleros no se les permitirá el desplazamiento hacia otros sitios de la geografía nacional.



Montealegre aseguró que dentro de la recientemente anunciada Jurisdicción Especial para la Paz "no habrá ni indultos ni amnistías" para los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la guerrilla o de otros actores del conflicto armado.



Caber recordar que la Fiscalía General anunció que ordenó la suspensión inmediata de las imputaciones masivas de cargos en contra de 50 de los máximos jefes de la guerrilla de las Farc hasta tanto el órgano investigador ajuste el actual modelo de justicia al de justicia transicional pactado entre gobierno y ese grupo insurgente en La Habana, Cuba.





“La Fiscalía no va a presentar una imputación, no va a presentar una acusación sino un gran informe de verdad judicial que se ajusta a los estándares internacionales de investigación frente a graves violaciones a los derechos humanos”, finalizó.



