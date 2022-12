A imputación de cargos presidente de ACDAC por pánico económico

La Fiscalía General de la Nación llamó a imputación de cargos al presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el capitán Jaime Hernández, por pánico económico.



Desde el sindicato aclararon que esta imputación de cargos a la que fue citada el capitán Hernández no tiene que ver con el paro de aviadores que inició hace tres semanas.



El llamado a imputación tiene que ver con un proceso desde abril de este año, por haber dicho en una entrevista con CNN, días después del accidente del Chapecoense, que los accidentes aéreos ocurrían en los escritorios de las aerolíneas.



Le puede interesar: Nació el hijo de uno de los jugadores del Chapecoense que murió en la tragedia.



El capitán había dicho que a los pilotos los obligaban a ahorrar gasolina y a no declarar las emergencias para no declarar un estatus complicado para los operadores aéreos.



El 23 de octubre será la fecha de imputación de cargos, confirman desde el sindicato.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Más de 30 policías serán trasladados de Tumaco a Bogotá, para que rindan explicaciones de lo que ocurrió con la muerte de los 6 campesinos y el incidente con la misión humanitaria.



-La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, confirmó que alias Guacho, el hombre más buscado por las autoridades en Nariño, nunca estuvo en la lista de desmovilizados de las Farc.



-El vicepresidente Óscar Naranjo se reunirá este martes con alcaldes del pacífico nariñense para evaluar la difícil situación en materia de orden público y la problemática que se ha generado por la lucha contra los cultivos ilícitos.



-El Fondo Monetario Internacional redujo las estimaciones de crecimiento de Colombia este año del 2 al 1,7 por ciento.



-Son pocas las probabilidades de que Avianca se ponga de acuerdo con los pilotos en huelga para la designación del tercer árbitro del tribunal de Arbitramento, y el Ministerio de Trabajo está diseñando ya el mecanismo para elegirlo por sorteo.



-Una tragedia ocurrió anoche en el municipio de Liborina, Antioquia. Durante el programa de televisión ‘El Gobernador en la Noche’, un niño de 10 años murió después de caer de uno de los juegos infantiles que instaló la Policía.



-El Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá expidió un comunicado esta mañana, a propósito de la muerte de un joven en sus instalaciones.

-Complicaciones en la movilidad de Bogotá en la NQS, Carrera 68, Avenida Suba y Calle 80.



-La Fiscalía pidió el embargo de bienes avaluados en más de 6 mil millones de pesos, propiedad del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, que estarían en manos de terceros y con los que se debe reparar a las víctimas.



-El defensor del pueblo podría entrar a participar en la elección de altos dignatarios del Estado como el fiscal, el procurador y el registrador, de acuerdo con la reforma a la justicia que propondrá el gobierno el año entrante.



-La Seccional de Salud de Antioquia selló una de las clínicas de la IPS Esimed que atiende pacientes de Medimás en Medellín después de que se comprobara que siguen recibiendo pacientes a pesar de haberse ordenado su cierre.



-En Cali, una mujer fue asesinada, el cuerpo fue lanzado a una calle de esa ciudad dentro de un costal.



-Controversia ha generado en Villavicencio la convocatoria que realizan desconocidos en Facebook para llevar a cabo el primer encuentro nudista de la ciudad, justo en el parque que visitó el papa Francisco.



-Las autoridades temen que siga en aumento el número de muertos por lo terribles incendios que azotan California en Estados Unidos. Hasta el momento la cifra de víctimas mortales va en 10.



-En Venezuela las autoridades electorales aún desconocen cuántos observadores internacionales velaran por la transparencia en el proceso comicial del próximo domingo. Insisten en que sí habrá, pero a solo 5 días de las elecciones no pueden precisar quiénes serán.



-El papa Francisco anunció que en noviembre viajará a Birmania y Bangladesh para llamar la atención del mundo en cuanto a la persecución y matanza de los rohingyas, un grupo étnico musulmán que huye a Bangladesh.

Publicidad