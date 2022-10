A la Cámara de Representantes no le importa la comunidad afro: Vanessa Mendoza

“He venido trabajado por mis comunidades desde hace muchos años y después de ese fallo del Consejo de Estado de sortear toda clase de obstáculos he estado esperando que el Consejo Nacional Electoral emita ese concepto para que en realidad pueda tener representación tantas comunidades que sufren”, dijo.

Publicidad

El CNE debe decidir qué hace con la curul de la población afrocolombiana, que en este momento tiene la vacante, luego que un fallo de Estado dejara por fuera a Moisés Orozco, quien había sido elegido las elecciones pasadas.

Ante esto, Mendoza indicó que en la Cámara no han emitido el concepto y que siguen dilatando todo el proceso.

Publicidad

“Desde junio de 2016 ellos debieron emitir un concepto donde dijeran quiénes nos inscribimos bien y quiénes presentamos todos nuestros papeles. Yo lo hice a través de un consejo comunitario”, explicó.

Publicidad

“Ellos tienen todos los papeles y han dilatado todo ese proceso (…) Yo no le doy otra explicación si no que no les importa los afro, no les importa la representación y siempre hay prioridades en nuestro país de otros casos que tienen que ellos decidir en el CNE y no han querido responder a las comunidades”, agregó.

Exijo respeto e igualdad por la mujer negra de nuestro país! @vanedelatorre — Vanessa Mendoza (@VaneMendozaB1) February 22, 2017

Publicidad

Escuche la entrevista completa en este audio:

Publicidad

La vacante de la curul de la población afrocolombiana en la Cámara de Representantes lleva seis meses libre y los pertenecientes a esta comunidad lo han tomado como ofensa, pues si bien hay otras muy bien representadas, estos no.

Publicidad