A mi hija también le digo maluca: Musa Besaile

dio su explicación en entrevista con BLU Radio.

Según el senador, esa palabra no es ofensiva. “le voy a contar algo, en mi casa a mi hija le digo ‘maluca’, la palabra no es una palabra de ofensa: ‘Nena, maluca’, la palabra maluca a veces es cariñosa, no es una palabra ofensiva”, dijo Besaile. (Vea también: Musa Besaile es racista y rechaza a los negros e indios: Noris Hernández )



Sin embargo, el senador pidió disculpas a quienes se sintieran ofendidos: “si en algo ofendí al género femenino y especialmente a esa señora de ese municipio, pido excusas, disculpa. Es de hombre y de caballeros reconocer los errores”.



Finalmente, Besaile reiteró sus denuncias de que en la candidatura a la Alcaldía de Noris Hernández hay situaciones irregulares.



“Detrás de esa candidatura hay algo maluco u oscuro, es la intención que tenía mi mente de expresar a través de mi voz”, finalizó.