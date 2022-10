A nosotros solo nos interesa debatir sobre la JEP: Jairo Estrada

El vocero de las Farc, Jairo Estrada, explicó en Mañanas BLU el choque que se ha suscitado en el Congreso con el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático este miércoles en medio de la intervención de Estrada sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.



“Yo estaba haciendo mi intervención y estaba diciendo que un debate de esos no puede darse en medio de gritos y alaridos y su intervención fue sobre “el plomo" y pensé que era una amenaza”, dijo.



Aseguró que el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los puntos más importantes del Proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc y que eso es más relevante que cualquier otro choque o discusión.



“Nosotros como voceros de paz, no estamos interesados en rebajarnos a ese nivel de la discusión. Nos interesa avanzar en la JEP y que se puedan tomar las decisiones correspondientes”, aseguró.



Agregó que “más allá de esa falta de buenas maneras, tenemos que avanzar en el debate de fondo, que además refleja problemas estructurales del sistema”.





Senador del Centro Democrático no responde al incidente suscitado en el Congreso



El senador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía, quien fue uno de los protagonistas de la interrupción durante la intervención del vocero de las Farc Jairo Estrada sobre jurisdicción Especial para la Paz, fue contactado por Mañanas BLU pero no quiso referirse al tema por lo que colgó el teléfono.



Aunque aseguró que “es importante aclarar, la posición del CD, somos el único partido de oposición del gobierno y del proceso de paz, lo que sucede en el congreso es inconstitucional e ilegal”.