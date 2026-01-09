En vivo
Blu Radio  / Nación  / A prisión red de corrupción judicial que exigía hasta $1.000 millones para afectar procesos

A prisión red de corrupción judicial que exigía hasta $1.000 millones para afectar procesos

Según el Juez, los implicados participaban en reuniones donde exigían dinero, desplegaban actos intimidatorios y mostraban fotografías de familiares y piezas procesales reservadas para presionar los pagos.

