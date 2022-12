A sanción presidencial ley que da presunción de donantes a todos los ciudadanos

La iniciativa, de autoría de Rodrigo Lara, representante a la Cámara y presidente de Cambio Radical, elimina la autorización de los familiares, quienes no podrán oponerse a que los órganos de sus parientes sean donados.



“Una persona tiene toda una vida para decir que no quiere ser donante y no se entiende que un familiar, por mucho que no quiera, pueda venir a desconocer su voluntad”, explicó Lara.



El proyecto prohíbe, en principio, la prestación de servicios de trasplante de órganos a extranjeros no residentes en el territorio nacional y agrava las sanciones por tráfico. “Severas penas, sanciones administrativas para quienes trafiquen, vendan o comercialicen componentes anatómicos. Se prohíbe órganos para extranjeros pero se permite en materia de tejidos”, aseguró el congresista.



“Este es un proyecto profundamente humano detrás del cual hay rostros y seres humanos esperanzados en recibir donación un órgano porque les podemos salvar la vida. El congreso ha actuado de manera responsable, inteligente y seria priorizando en el orden del día esta iniciativa”, concluyó.