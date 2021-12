Abogada dice que a padre le quitaron custodia de niñas que al parecer maltrataban mamá y padrastro

Dos niñas, de seis y dos años, han sido maltratadas por parte de su mamá y padrastro , quienes mantenían la custodia de las dos menores, ya que su papá, quien al parecer es el más idóneo para cuidarlas, no pudo tener la patria de potestad de sus hijas, porque no logró ir a una cita en la Comisaría de familia.

Yuliam Luna es la abogada que ha tratado el caso y denunció en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, que las menores, procedentes de Málaga, en Santander y que actualmente se encuentran en un municipio de Cundinamarca, fueron maltratadas por la pareja de la mamá, quien según versiones de las menores, las golpeaba.

La abogada argumentó que el primero objetivo de este caso, es lograr que las dos niñas puedan pasar navidad junto a su papá, pues actualmente se encuentran en un hogar sustituto, del cual el padre desconoce la ubicación.

La violencia a la que han sido sometidas las menores, ha sido psicológica por parte de la madre, al no atender de forma correcta a sus hijas, y física, ya que la menor de 2 años y 11 meses, fue incapacitada por 20 días a causa de los golpes con objetos contundentes.

La abogada Luna contó que un comisario municipal fue quien decidió que las niñas no podían estar con su papá, porque faltó a una de las citas para otorgar la custodia de las menores. Sin embargo, el motivo de esta ausencia, es que el padre logró conseguir un trabajo en TransMilenio y, además, se encontraba en periodo de prueba, por lo que no le fue viable faltar tantas veces a sus funciones.

A este caso se le suma, una posible negligencia por parte del comisario, porque tomó la decisión de retirar a las menores en el jardín infantil ubicado en un sector diferente al de su jurisdicción. De igual forma resalta, que por el actuar de este funcionario, las menores tendrán que pasar Navidad lejos de su padre e incluso de su mamá, que aunque pese a lo ocurrido, es con quien tienen un vínculo filiar con las niñas.

"La lógica del comisario no la entiendo, siento que es una persona que quería mostrar autoridad y lo logró, si nos está escuchando en este momento, comisario quiero decirle que usted es la autoridad administrativa que hay en el país, o sea, después de Dios existe usted, abandone su ego y devuelva las niñas a su casa, no lleve esto a que unas niñas no pasen Navidad con su papá, solamente por demostrar que usted ejerce autoridad en el municipio", expresó al abogada Luna.

Escuche las declaraciones de la abogada Yuliam Luna en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:

