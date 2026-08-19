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Blu Radio  / Nación  / Abogado de Angie Rodríguez pide revocar permiso de salida del país a Gustavo Petro

Abogado de Angie Rodríguez pide revocar permiso de salida del país a Gustavo Petro

Por una denuncia que cursa ante la Comisión de Acusación y por las presuntas amenazas contra Angie Rodríguez, su abogado pidió al presidente del Senado cancelar el permiso al expresidente.

Petro y Angie Rodríguez
Petro y Angie Rodríguez //
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El abogado de la exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, solicitó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, revocar la autorización que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país.

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La petición fue presentada por Manuel Vicente Villanueva, quien actúa como apoderado de Rodríguez y argumenta que actualmente existe una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara relacionada con hechos ocurridos durante el anterior Gobierno.

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Según el documento, la denuncia contra Petro menciona presuntas conductas relacionadas con peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.

“La Dra. ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, en el ejercicio de sus funciones como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) exdirectora del Fondo de Adaptación, ha venido denunciando públicamente y ante las autoridades competentes graves irregularidades, presiones indebidas y conductas punibles ocurridas al interior de la Casa de Nariño”, se lee en el documento.

Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso (1).jpg
Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso //
Foto: Presidencia - Ovidio González

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El abogado sostiene además que entre los hechos denunciados estarían presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación, recursos que, según señala, estaban destinados a inversión social.

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La solicitud también hace referencia a supuestas presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero, así como a señalamientos, amenazas y otros hechos que, de acuerdo con el abogado, habrían afectado a Angie Rodríguez.

“Los hechos objeto de investigación comprenden presiones para el traslado no justificado de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación destinados a inversión social, presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, así como graves señalamientos injuriosos, calumniosos, amedrentamientos y amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima”.

En el documento, la defensa asegura además que la exfuncionaria habría recibido llamadas intimidatorias y amenazas contra su vida, circunstancias que utiliza como parte de los argumentos para pedir al presidente del Senado que deje sin efecto el permiso concedido al expresidente Petro para viajar fuera de Colombia.

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