Abogado de comunidad LGBTI denuncia que fue drogado y abusado tras aceptar contacto por app de citas

El abogado ibaguereño José Francisco Montufar Rodríguez, activista de la comunidad LGBTIQ+ , relató a Blu radio, que conoció una persona para un encuentro casual a través de la aplicación Grindr, una red de citas , desde un perfil llamativo para él, pero que por poco le cuesta la vida.

“Soy un sobreviviente, las cosas que están pasando en esta aplicación gracias a Dios puedo contar lo que pasó. En este año en el país se han presentado seis asesinatos en medio de este tipo de encuentros a través de esta aplicación”, aseguró el abogado

En medio de su relato, José Francisco dice que luego de su experiencia se percató que, al parecer, su agresor utiliza un perfil falso, siendo esto lo perfecto para engañarlo y ya en medio del encuentro drogarlo y asaltarlo.

"Mediante la aplicación ya habíamos acordado una cita, cuando llegó a mi apartamento me cambió las reglas del juego, me puso otras condiciones y que tenía que drogarme porque así le gustaba cuando iba a estar íntimamente con alguien, por fortuna me he salvado de morir por una sobredosis”, agregó.

El abogado Montufar aseguró que le contestó de inmediato a su ‘nuevo amigo’ que nunca ha consumido drogas y no lo haría, “sin embargo, el me empezó a obligar, tomó comportamientos bruscos y finalmente logró hacerme consumir.

Al sentirse intimidado, tomo la decisión de no oponerse y seguir la indicación de su victimario, guardo silencio, no intentó defenderse porque quizás hubiera perdido la vida.

El activista de la comunidad LGBTIQ+ sostuvo que perdió el conocimiento, el hombre lo accedió sexualmente y cuando ya se iba se llevó varios elementos de valor de su apartamento, incluida su tarjeta débito.

Luego de estar hospitalizado en la clínica Tolima por la droga que fue obligado a ingerir finalmente José Francisco Montufar Rodríguez denunció ante la Fiscalía para que se investigue el caso y solo espera que no existan más víctimas en Colombia.

