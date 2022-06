Ser de comunidad LGBTI sí hace diferencia, dice activista cristiano sobre recusación a Mauricio Toro

El activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón, autor de una recusación contra el congresista Mauricio Toro para sacarlo del debate del proyecto que busca prohibir las torturas que se cometen contra personas LGBTI en las llamadas " terapias de conversión" , rechazó las acusaciones en su contra de ser homofóbico y aseguró que hacer parte del colectivo gay sí hace la diferencia a la hora de discutir la iniciativa.

"[Ser de la comunidad LGBTIQ] sí hace una diferencia. No estoy recusando a Mauricio Toro per se por su orientación sexual. No lo acuso por su orientación sexual, sino por su activismo. Aquí siempre se juzga al neoconservador de homofóbico. Es un peligro realmente para la sociedad donde se dice que se impide todo esfuerzo por ayudar a aquellas personas que siendo homosexuales o transexuales buscan ayuda espiritual", sostuvo.

Según Silva Mocetón, si se cuestionan las terapias de conversión, también se debería atacar las terapias de afirmación, que consisten en que una persona que no ha definido su sexualidad decida en un camino distinto a la heterosexualidad.

"Aquí solo se está coptando el debate por un solo lado. ¿Alguna persona que fue homosexual puede dejar de serlo? Según las estadísticas, el 33 % de la comunidad trans ha querido suicidarse. Ellos llegan a nuestras comunidades. ¿Qué prueba tienen de que discrimino homosexuales?, ¿la recusación donde dice que yo pido que se asesinen o discrime a homosexuales?", dijo el activista.

" Un homosexual o un transexual puede cambiar a través del poder del evangelio. No los torturamos, ellos libremente lo hacen. Hay un caso nacional que fue Nerú, pero la sociedad diversa, las organizaciones LGBTI y Angélica Lozano lo trató de traidor. El poder del evangelio sirve", agregó.

De acuerdo con el recusador, el proyecto de ley busca encarcelar a pastores evangélicos que hagan terapias de conversión y se evita dar el debate. "Me voy a oponer al progresismo, porque ha querido meter a personas conservadoras y religiosas a la cárcel. Yo no estoy por la calle queriendo matar o meter a la cárcel a homosexuales", aseguró Silva.