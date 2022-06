Dura respuesta de Alberto Linero a activista cristiano durante entrevista por caso Mauricio Toro

El activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón, quien recusó al representante Mauricio Toro por ser homosexual en la discusión del proyecto de ley que busca prohibir las terapias de “conversión”, tuvo una fuerte discusión con Alberto Linero, integrante de la mesa de trabajo de Mañanas BLU.

Silva insistió en que un integrante de la comunidad LGBTI “puede cambiar con el poder del evangelio” y, en ese contexto, llamó “curita” a Linero.

Publicidad

“Las personas (LGBTI) que han querido suicidarse llegan a nuestras iglesias pidiendo ayuda y piden que por favor oremos por ellas y no los maltratamos o torturamos, como este proyecto de ley. Aquí hay un caso nacional que fue Nerú, lo pudo hacer, pero la comunidad LGBTI lo discriminó. El poder del evangelio sirve, así a usted no le guste y así el curita que ustedes tienen allá nos trate de homófobos”, dijo.

En ese instante, Linero lo interrumpió para pedirle respeto: “Le pido respeto, a mí no me dice curita, señor Silva. Sea respetuoso. Yo a usted no le he dicho nada ni lo conozco ni sé quién es. Nunca lo he mencionado a usted, respete mi fe y mi opción de vida”, le replicó.

Linero, seguidamente, le pidió a Silva que, así como habla del evangelio, sea amoroso y compasivo con los demás.

“Si no, yo no creo en su evangelio”, puntualizó Linero.

Publicidad

Mauricio Toro, el representante a la Cámara que presentó al Congreso un proyecto de ley para acabar con las llamadas "terapias de conversión", fue recusado este martes por su orientación sexual y por un supuesto "conflicto de intereses".

La recusación fue presentada por un ciudadano contra Toro argumentando que la ley establece como conflicto de interés "una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista".