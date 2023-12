Abogado Germán Calderón España entrega detalles de su renuncia a su cargo en caso pasaportes

Germán Calderón España, el abogado representaba al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fondo Rotatorio en medio de la conciliación para llegar a un acuerdo o no con la multinacional Thomas Greg and Sons por el caso de los pasaportes, publicó un informe completo con pruebas en el que asegura que tuvo que seguir con el proceso a pesar de haber presentado su carta de renuncia con anterioridad.

Y es que Calderón da a conocer un documento de cinco páginas en el que detalla con imágenes de correos, documentos físicos y notas personales con la que aclara que presentó su renuncia el miércoles 13 de diciembre de 2023, en las horas de la noche, mostrando un pantallazo del envío de ese documento a Francy Paola Ramírez Pabón, quien confirmó el recibido.

Sin embargo, el abogado asegura que no tiene “registro de correo electrónico, ni WhatsApp , ni correspondencia en mi apartamento, ni una llamada telefónica del señor Canciller ni de ningún otro funcionario de la Cancillería que me notifique la aceptación de la renuncia al poder”. Por lo que argumenta Calderón que no se presentó Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023 con una renuncia en firme.

Además, Calderón aseguró que el pasado 14 de noviembre de 2023, a las 9:51 a.m., recibió una llamada telefónica de Francy Paola Ramírez Pabón, jefe Oficina Asesora Jurídica Interna, en la que se le informó que no se había aceptado la renuncia, por lo que “se extendían los efectos del poder por 5 días hábiles más, debía asistir al Comité de Conciliación, que iba a empezar, por lo cual me enviarían inmediatamente el enlace de dicha reunión. Yo le contesté diciéndole cuál era mi posición y ella me respondió, ‘pues dígaselo al Comité’”, dice el abogado en el documento.

Publicidad

En esas condiciones Calderón asegura que no tuvo otra opción que asistir al comité para seguir con el proceso de conciliación para llegar a un acuerdo o no con la multinacional Thomas Greg and Sons por el caso de los pasaportes.

Calderón también se defiende de las acusaciones del canciller, Álvaro Leyva, de que él no quería conciliar y que emitió un concepto sin consultar, por lo que da a conocer el momento a momento de cómo se llevó a cabo el proceso y su posición.

En un primer momento Calderón recomendó, como lo hicieron otros integrantes del Comité, “buscar posibles fórmulas de conciliación” después de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asegurara que existía, de conformidad con sus estudios y análisis, un alto riesgo de pérdida patrimonial para el Estado.

Publicidad

En un segundo momento, el abogado asegura que dejó clara su posición en un documento que adjunta con su carta. Haciendo énfasis en lo escrito.

“Quiero hacer énfasis en lo último: “...en el actual asunto que nos ocupa, el riesgo de pérdida, conforme a lo conceptuado por la ANDJE y la CGR es alto, maxime si le adicionamos un entorno factico dado por los hechos de última hora que, sin lugar a dudas, va a ser objeto de análisis en el debate jurídico””, se leyó en el comunicado.

En un tercer momento, Calderón asegura que recomendó la “Conciliación parcial”, “porque, o se revocan los actos y se adjudica el contrato, o se aceptaba el valor del daño emergente, del lucro cesante y de la indemnización material y moral por los perjuicios causados”.

En un cuarto momento dice el abogado que el pasado 14 de diciembre en el Comité de Conciliación dice haber recomendado conciliar “revocando los actos administrativos y adjudicando el contrato” debido a que existe un “alto riesgo de pérdida patrimonial al Estado”.

Publicidad

“Como se prueba, de los diversos momentos en que emití los conceptos al respecto, todos ellos fueron congruentes desde mucho antes de la celebración del Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023”, se lee en el documento.

Calderón asegura que fue notificado de la aceptación de la renuncia y que le dará traslado a la Procuraduría Judicial II, -119- para la Conciliación Administrativa, este sábado 16 de diciembre de 2023.

Le podría interesar: