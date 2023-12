WhatsApp: ¿cómo enviar los mensajes de voz que desaparecen?

WhatsApp lanzó recientemente una nueva función que permite a los usuarios enviar mensajes de voz que desaparecen. Esto significa que una vez que el receptor escuche el audio, este se eliminará, similar a la función de fotos y videos de una sola vista.

Es importante recordar que en 2021 se introdujo la función de una sola vista para fotos y videos en dispositivos móviles, con el objetivo de agregar una capa de privacidad a los usuarios de la aplicación. Recientemente, se anunció que esta actualización también llegaría a la versión de escritorio, tanto para Windows como para Mac.

Los nuevos mensajes de voz que desaparecen están protegidos con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada y están diseñados para no almacenarse en ninguna carpeta del dispositivo móvil del receptor. Además, estos audios no pueden reenviarse a otras personas, al igual que las fotos y los videos de una sola vista, a los cuales no se les puede tomar capturas de pantalla.

¿Cómo enviar un mensaje de voz que desaparece en WhatsApp?

Actualizar la aplicación:

Asegúrese de tener la versión más reciente de la aplicación, actualizándola a través de la Play Store. Iniciar la grabación:

Diríjase a una conversación y seleccione el botón de notas de voz, identificado con el logo de un micrófono. Convertir en audio de una sola reproducción:

Mantenga seleccionado el botón del micrófono hasta que aparezca en la parte superior una imagen de un candado. Esto le permitirá seguir grabando la nota sin necesidad de mantener oprimida la pantalla. Deslice hacia arriba.

Finalizar y enviar:

Al finalizar la grabación, seleccione el botón de pausa y active la opción de una sola reproducción, caracterizada por un círculo punteado con el número uno en el medio.

y active la opción de caracterizada por un círculo punteado con el número uno en el medio. Inmediatamente, el círculo cambiará de color a verde y podrá enviarlo al receptor.



